Sancaktepe’de eski nişanlısı tarafından başından vurulan Deniz Ersöz hayatını kaybetti

1 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olay yerinden kaçan saldırgan ve ona yardın eden bir kişi polis tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 haftadır tedavisi devam eden Deniz Ersöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinin yardın toprağa verileceği belirtildi.