Sancaktepe’de eski nişanlısı tarafından başından vurulan Deniz Ersöz hayatını kaybetti

Sancaktepe'de 26 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, eski nişanlısı olan 24 yaşındaki Deniz Ersöz'ü ehliyet kursuna giderken aracının önünü keserek kaçırmaya çalıştı.
Genç kızın ve yanında bulunanların direnmesi üzerine Bedirhan Uysal, Ersöz'ü kaçıramayınca tabancayla başına ateş ederek ağır yaraladı. Annesinin gözleri önünde başından vurularak yaralanan genç kız Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Olay yerinden kaçan saldırgan ve ona yardın eden bir kişi polis tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 haftadır tedavisi devam eden Deniz Ersöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinin yardın toprağa verileceği belirtildi.