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Giriş Tarihi: 5.4.2022 01:07 Son Güncelleme: 5.4.2022 01:18

Sancaktepe’de feci kaza: Çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de feci kaza: Çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Sancaktepe'de feci bir kaza meydana geldi. Çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti. Kurye olarak görev yaptığı belirtilen 17 yaşındaki sürücü Zafer Umut Bayram'ın cansız bedenini gören yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaza, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerlemekte olan 17 yaşındaki motokurye Zafer Umut Bayram'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak Sancaktepe Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zafer Umut Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile birlikte inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrasında Bayram'in cenazesi ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Sancaktepe’de feci kaza: Çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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