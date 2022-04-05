Sancaktepe’de feci kaza: Çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerlemekte olan 17 yaşındaki motokurye Zafer Umut Bayram'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak Sancaktepe Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye yere düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zafer Umut Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile birlikte inceleme yaptı.