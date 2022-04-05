Sancaktepe’de feci kaza: Çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zafer Umut Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile birlikte inceleme yaptı.