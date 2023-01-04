Sancaktepe’de katledilen Deniz Ersöz son yolculuğuna uğurlandı

Sancaktepe'de yaşayan 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz, 26 Aralık Pazartesi Günü, ehliyet kursuna giderken evinin önünde yolu kesilerek 22 yaşındaki eski nişanlısı Bedirhan Uysal tarafından kaçırılmak istendi.
Genç kızın direnmesi üzerine kaçıramayacağını anlayan Uysal, Ersöz'ü boynundan vurdu. Ağır yaralanan genç kız yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis tarafından yapılan çalışmaların ardından yakalanan katil Bedirhan Uysal ve ona yardım eden bir kişi tutuklandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ülkü Deniz Ersöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Cenaze Sancaktepe'de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Camii'ne getirildi.
Acılı baba Engin Ersöz, taziyeleri kabul etti. Deniz Ersöz'ün cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazi sonrasında Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.