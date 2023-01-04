Sancaktepe’de katledilen Deniz Ersöz son yolculuğuna uğurlandı

Genç kızın direnmesi üzerine kaçıramayacağını anlayan Uysal, Ersöz'ü boynundan vurdu. Ağır yaralanan genç kız yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis tarafından yapılan çalışmaların ardından yakalanan katil Bedirhan Uysal ve ona yardım eden bir kişi tutuklandı.