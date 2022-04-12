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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:00 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:17

Sancaktepe'de kumar baskını

DHA
Sancaktepe’de kumar baskını

Sancaktepe’de, kıraathaneye kumar oynayan 7 kişiye toplamda 12 bin 733 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameralarca görüntülendi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan kıraathaneye saat 02.15 sıralarında baskın düzenledi. Kıraathanede yuvarlak masa etrafında 7 kişinin, okey taşları ve iskambil kâğıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 5 bin 440 lira para olduğu görüldü. Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 12 bin 733 lira para cezası uygulandı. İşyeri sahibi E.A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kıraathaneye baskın anı kameralarca görüntülendi.

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Sancaktepe'de kumar baskını
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