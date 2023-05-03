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Giriş Tarihi: 3.5.2023 12:20

Sancaktepe'de otomobil ağaçlara çarptı: Sürücü yaralı!

İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

DHA
Sancaktepe’de otomobil ağaçlara çarptı: Sürücü yaralı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 DZ 6123 plakalı Esra Tatlı yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Esra Tatlı yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Sancaktepe'de otomobil ağaçlara çarptı: Sürücü yaralı!
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