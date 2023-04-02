Sancaktepe’de korkutan anlar: Parkta çıkan yangın bina garajına sıçradı!

Yangın, saat 15.30 sıralarında Emek Mahallesi, Aksu Sokak üzerinde bulunan oyun parkında çıktı. İddiaya göre parkta bulunan çocukların yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. Parkın bir bölümü yanarken alevler parkın bitişiğindeki binanın garajına sıçradı. Garaj önünde park halinde olan servis minibüsü zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken oyun parkı kullanılmaz hale geldi.