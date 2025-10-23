Sancaktepe’de seri cinayet: Yolda yürüyen 3 kişiyi öldürdü!

Kan donduran olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Mahir G. Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada Taner Gülçin, Edip Gülçin ve Adıgüzel Kılıçkan 'a ateş etti. Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.
KIZ KAÇIRMA MESELESİ Mİ?
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde üç kişinin öldüğü belirlendi. Ölen kişiler ile saldırganın akraba oldukları ve kız kaçırma meselesi sebebiyle tarafların konuşmak için bir araya geldiği iddia edildi.