Sancaktepe’de seri cinayet: Yolda yürüyen 3 kişiyi öldürdü!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 10:20 Son Güncelleme: 23.10.2025 10:52

İstanbul Sancaktepe gece saatlerinde meydana gelen olayda Taner Gülçin, Edip Gülçin ve Adıgüzel Kılıçkan, 45 yaşındaki Mahir G. Tarafından vurularak öldürüldü. Olayın faili kısa sürede yakalandı. Tarafların kız kaçırma meselesi sonrasında konuşmak için bir araya geldiği iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN Yaşam
Kan donduran olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Mahir G. Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada Taner Gülçin, Edip Gülçin ve Adıgüzel Kılıçkan 'a ateş etti. Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

KIZ KAÇIRMA MESELESİ Mİ?

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde üç kişinin öldüğü belirlendi. Ölen kişiler ile saldırganın akraba oldukları ve kız kaçırma meselesi sebebiyle tarafların konuşmak için bir araya geldiği iddia edildi.

5 SUÇTAN SABIKALI KATİL GÖZALTINDA

Kaçan şüpheli Mahir G., suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

