Sancaktepe’de seri cinayet: Yolda yürüyen 3 kişiyi öldürdü!

KIZ KAÇIRMA MESELESİ Mİ?

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde üç kişinin öldüğü belirlendi. Ölen kişiler ile saldırganın akraba oldukları ve kız kaçırma meselesi sebebiyle tarafların konuşmak için bir araya geldiği iddia edildi.