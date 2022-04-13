Haberler Yaşam Haberleri Sancaktepe'de silahlı kavga! Sokakta 2 arkadaşını vurdu
Giriş Tarihi: 13.4.2022 13:38

Sancaktepe'de silahlı kavga! Sokakta 2 arkadaşını vurdu

DHA
Sancaktepe’de silahlı kavga! Sokakta 2 arkadaşını vurdu

Sancaktepe’de 3 arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişiden bir yanında bulunan silahla diğer 2 kişiye ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken kavga anları kameralara yansıdı.

Olay geçen pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'ta meydana geldi. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, D.A., silahla sokakta koşmaya başlayan diğer 2 arkadaşı M.S. ve F.T.'ye ateş açtı. F.T. bacağından, M.S. ise göğsünden vuruldu. D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

M.S.'nin durumunun ağır olduğu, bacağından yaralanan F.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. D.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Sokaktaki silahlı kavga bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Rekorlar kitabına girecek! 126 yıldır bitmeyen dava
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Son dakika: Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırganın kimliği belli oldu; işte başına konulan ödül
Bir hamlede 2 lideri bitirdi
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
Kinder sürpriz çikolatası küçük kızı komaya soktu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sancaktepe'de silahlı kavga! Sokakta 2 arkadaşını vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA