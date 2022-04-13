Sancaktepe’de silahlı kavga! Sokakta 2 arkadaşını vurdu

Olay geçen pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'ta meydana geldi. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, D.A., silahla sokakta koşmaya başlayan diğer 2 arkadaşı M.S. ve F.T.'ye ateş açtı. F.T. bacağından, M.S. ise göğsünden vuruldu. D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.



M.S.'nin durumunun ağır olduğu, bacağından yaralanan F.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. D.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Sokaktaki silahlı kavga bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.