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Giriş Tarihi: 1.10.2024 13:52 Son Güncelleme: 1.10.2024 14:12

Sancaktepe’de soğuk hava deposundaki yangın paniği

İstanbul Sancaktepe’de soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yanan depo ve yükselen dumanlar İstanbul’un bir çok bölgesinden görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sancaktepe’de soğuk hava deposundaki yangın paniği

Yangın, Sancaktepe'de Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ile UMKE ekipleri, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) görevlileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yanan depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Soğuk hava deposundaki yangın sürerken, deponun yanında bulunan okul ve bir fabrika tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis çevrede de geniş alana güvenlik şeridi çekti. Yoğun dumana rağmen ekiplerin yangına müdahalesi saatlerce devam etti.

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Sancaktepe’de soğuk hava deposundaki yangın paniği
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