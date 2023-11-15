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Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:33

Sancaktepe'de taksi şoförü aracında ölü bulundu

Sancaktepe'de bir taksi şoförü, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Taksi şoförünün ölümüyle ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DHA
Sancaktepe’de taksi şoförü aracında ölü bulundu

Fatih'te 34 TER 26 plakalı araçla bir taksi durağına bağlı çalışan Niyazi Toros Yavuz'dan iş arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları, araç içinde bulunan takip cihazından taksinin Sancaktepe'de olduğunu tespit etti. Paşaköy Mahallesi'ndeki adrese giden arkadaşları Toros'un araç içinde cansız bedeni ile karşılaştı.

Taksi şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası Niyazi Toros Yavuz'un silahla vurulduğu belirlendi. Toros'un cenazesi detaylı inceleme için Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının ediyor.

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Sancaktepe'de taksi şoförü aracında ölü bulundu
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