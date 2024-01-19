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Giriş Tarihi: 19.1.2024 15:08 Son Güncelleme: 19.1.2024 15:08

Sancaktepe’de vahşet! Avukat 15 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

İstanbul Sancaktepe’de ikamet eden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 15 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu tarafından evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi. Gözaltına alınan 15 yaşındaki K.Karakoyunlu’nun işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de vahşet! Avukat 15 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

Olay saat 07:00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 15 yaşındaki K.Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 15 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını birçok yerinden bıçakladı.

Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi. Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli K.Karakoyunlu'nun emniyetteki işlemler sürüyor.

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Sancaktepe’de vahşet! Avukat 15 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü
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