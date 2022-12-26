Sancaktepe’de yaşlı çifte TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Sancaktepe Dumlupınar Caddesi üzerinde 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, cadde üzerinde ilerlemekte olan Serdar Kara'nın kullandığı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Kafiye Kaygusuz ve eşi Bekir Kaygusuz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bekir Kaygusuz savrulurken Kafiye Kaygusuz TIR'ın altında kalarak bir süre sürüklendi.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan Bekir Kaygusuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kafiye Kaygusuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken çevrede önlem alan polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Kafiye Kaygusuz'un cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.