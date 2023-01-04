Sancaktepe’de yayaya İETT otobüsü çarptı

YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE KADIN KALP MASAJI YAPTI

Olayı gören Emrah Karayel, "Ben adamı arabanın orada yatarken gördüm. Dışarıya çıktım. Baktım ki İETT otobüsün camında iz vardı. Adam da yerde yatıyordu. Arkadaşıma koştum yanındaki o da dedi ki, benim dükkanımdan koşarak çıktı. Adama karşıdan biri bağırdı otobüsün kaçıyor deyince o da çıkmış.