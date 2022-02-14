Sandalyelerle saldırmışlardı! 26’da 26 tutuklama...

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'ni harekete geçiren olay Sultangazi İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 01.50 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; "Pavyon" olarak kullanılan sözde bir düğün salonundan "Yüksek Müzik Sesi" ve "Gürültü" şikayetleri gelince Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese gitti. Salonda bulunan kalabalık grup ile polisler ve Zabıta Ekipleri'nin arasında tartışma çıktı. Kalabalık grup; adrese gelen polislere sandalyelerle saldırdı. O anlar adresteki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Atılan sandalyeler nedeniyle 5'i polis, 9'u Zabıta Ekibi toplamda 14 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.



TAMAMI TUTUKLANDI...



Olay yerine hemen takviye polisler çağrıldı. Alkollü olduğu ifade edilen gruba hızlıca müdahale edildi. 26 şüpheli, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Bütün şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adliyeye sevk edilen 26 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı