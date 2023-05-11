Sandığa 3 gün kaldı! İlk kez oy kullanacak gençler nelere dikkat etmeli

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Avukat Vahide Nur Bakır; "Özellikle milletvekili pusulası uzun ve karışık olduğu için vatandaşlarımız da bu pusulaya oylarını basarken dikkat etmelidir. İlk defa oy kullanacak gençlerimiz pusulayı aldığı zaman heyecanlanmamalıdır. Kendilerine bir zarf, 2 oy pusulası verilecek. Bu zarf ve pusulaları kontrol etsinler. Zarfların üzerinde YSK ve İlçe Seçim Kurulu'nun birer amblemi olmalı. Bu pusulalar ve zarfların üzerinde gözün görebildiği herhangi bir işaret, yırtılma, dezenformasyon olmamalı. Kabine girmeden bu kontrol edilmeli. Bu seçim yüzyılın seçimi her şeye dikkat etmeliyiz. Gençlerimiz özellikle geleceğini şekillendireceği bir oy kullanacak. Bu yüzden sakin ve dikkatli bir şekilde önce pusulaları incelesinler. Kimse kimseye oy kullanırken 'Niye bu kadar bekliyorsun' diye baskı yapamaz. Oy vereceği partiyi seçtikten sonra mührün bulaşmasını engellemek için pusulayı geriye doğru katlayarak zarfın içine koymaları önemli. Zarfı yapıştırmalarına da gerek yok. Çünkü oy sayımında o zarflar yırtılacağı için pusulalara zarar gelme olasılığı artıyor." dedi.

"BU SEÇİM GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Henüz kararını vermeyen gençlere de seslenen Bakır, "Bu seçim gençler için çok önemli. Bir var oluş mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençler için yaptığı ve yapacağı işler çok önemlidir. Çığır açacak nitelikte projeler var. Bu yüzden genlerin mecliste olması ve söz hakkı almalarına ayrıca önem veriyor. TEKNOFEST gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Bilindiği gibi 2002 öncesi Ankara'da bir tane gençlik merkezi yoktu. Şimdi 18 Gençlik Merkezimiz var. AK Parti iktidarı ile 8 bin 90 olan lisanslı sporcu sayısı 71 bin 688'e yükseldi Yurt kapasitelerinde yüzde 158 artış yaşandı. Beslenme yardımı 162 kat artırıldı. Bunlar bile gençlere verilen değerin ve önemin birer göstergesidir. Bunlar yapılacakların teminatıdır. Gençlerimiz bunları düşünerek oy kullanmalı" şeklinde konuştu.