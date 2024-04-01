Sandık başında kalp krizine yenik düştüler

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Hasan Çay, dün saat 11.30 sıralarında Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'ndaki 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İmzasını da atan Çay, sınıftan çıkacağı sırada aniden rahatsızlandı. Sandalyeye oturan Çay, sandık görevlisi Cafer Saban'a seslendikten sonra yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen, 5 çocuk babası 73 yaşındaki Hasan Çay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.Zonguldak'ın Karadeniz Ereğlisi ilçesinde, CHP'den meclis üyesi adayı olan Hüseyin Çakır (59), sorumlusu olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nda aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çakır, yaşamını yitirdi. Kalp krizinden öldüğü belirlenen ziraat mühendisi Çakır'ın İlçe Tarım Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi.Yozgat'ta, merkeze bağlı Lök Köyü'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden Mustafa İldiş (76), oy pusulalarını alıp kabine yöneldiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçiren İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.