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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Sandık başında olay çıkardılar

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Sandık başında olay çıkardılar
BURSA'DA yaşlı bir yakınını oy kullanması için okula getiren kişi, kabine girmemesine rağmen kendilerini Türkiye Gönüllü Derneği'nin müşahidi olarak tanıtan CHP'li provokatörlerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Bursa'da kendilerine Türkiye Gönüllüsü diyen ve CHP'den sandık müşahidi olduklarını belirten kişiler, sandık başında provokasyona soyundu. Yaşlı bir yakınını oy kullanması için kayıtlı olduğu okula getiren bir kişi, yakınını kabinin önüne kadar götürdü. Şahsın kabine girmemesine rağmen CHP'li provokatörler, "İçeriye giremezsin" diye bağırmaya ve olay çıkarmaya kalkıştı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Sandık başında olay çıkardılar
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