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Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:34

Sandıklı'da acı olay: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

DHA
Sandıklı’da acı olay: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti...

Sorkun köyünde, Coşkun Türkavcı'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Kısmen çöken evin enkazında kalan Coşkun Türkavcı'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın incelemesi sonrası Türkavcı'nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Coşkun Türkavcı'nın çocukları ile eşinin, yangın sırasında ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenildi.

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Sandıklı'da acı olay: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
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