Sandıklı’da acı olay: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Sorkun köyünde, Coşkun Türkavcı'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.