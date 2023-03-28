Sandıktan 7.5 milyon dolarlık miras çıktı

İstanbul'da Padişah 2'nci Bayezid dönemi Darüssaade (Harem Dairesi) ağalarından olan ve 1510'da başı kesilerek ölen Hüseyin Ağa'nın, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki Çardaklı Hamamı ile yıkılmış konak alanıyla ilgili 63 yıldır devam eden süreç sonuçlandı.1960'ta Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı'nın sandıkta bulduğu Osmanlıca bir belgenin tapu olduğunun ortaya çıkması üzerine, o yıllarda başlatılan dava, Kitaplı'nın ölümünden sonra, ailenin diğer üyeleri tarafından devam ettirildi. Osmanlı dönemine ait tapuların mirasçılarıyla ilgili birçok davaya danışmanlık yapan avukat Gülen Dokuzoğlu Can, 16 mirasçı adına, 2019 ve 2020'de Isparta Sulh Hukuk mahkemelerine toplam 12 mirasçılık tespit davası açtı. Dava konusu, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki, 1503'te Hüseyin Ağa tarafından inşa ettirilen Çardaklı Hamamı ve küçük bahçesiyle Hüseyin Ağa'nın yaklaşık 80 yıl önce yıkıldığı ve belediye tarafından yeşil alana dönüştürülen konağının bulunduğu 323 metrekarelik alanları içeriyordu.Davalar, 2021 ve 2022'de sona ererken, en son mirasçılık davası da hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı. Kararların ardından mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023'te 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi. Söz konusu yerlerin toplam değerinin 7.5 milyon dolar olduğu belirtilirken, 1.5 milyon TL civarındaki vergilerin ödenmesinin ardından Çardaklı Hamamı'nın restorasyonu planlanıyor.Hüseyin Ağa'nın mirasçılarının Küçük Ayasofya Camii haziresi içindeki diğer ada-parsellerde devam eden 37 tapu davası daha bulunuyor.