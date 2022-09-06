Sanduka’dan bin 800 yıllık 4 adet iskelet çıktı

3 yıl önce başlatılan kazılarda ortaya çıkartılan mozaikli alanda, bu yıl yeniden başlatılan kazılarda Sanduka tipi mezar bulundu. 1 metre genişliğinde, 2.1 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında olan Sanduka mezarın kapağı, kazı ekibi ve işçiler tarafından açıldı. Mezar açıldığında içerisinde 4 insan iskeletine rastlandı. Mezarın içerisinde herhangi bir değerli eşyaya rastlanmadı. Mozaikli alanda, 150 metrekare büyüklüğünde bir kısmı tahrip olmuş mozaik, ayrıca kartal kabartmalarının bulunduğu bir mezar odası bulunuyor.