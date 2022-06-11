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Giriş Tarihi: 11.6.2022 19:53

Şangay Takibi konusu nedir? Şangay Takibi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Şangay Takibi konusu nedir? Şangay Takibi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam Star TV ekranlarında sinema gecesi yaşanıyor. Aksiyon filmi severler Şangay Takibi konusu ve oyuncu kadrosu üzerinde araştırmalara başladı. Orlando Bloom’un efsaneleri arasında yer alan Şangay Takibi oyuncuları ile göz dolduruyor. Macera ve aksiyon türündeki yapım bu akşam saat 20.00’de Star TV’de! Peki, Şanghay Takibi filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları nedir?

Şangay Takibi konusu ile ilgi çekiyor. 2017 Çin yapımı filmin yönetmen koltuğunda Charles Martin oturuyor. Özel bir güvenlik görevlisi hayatının görevini ediniyor. Şangay Takibi oyuncuları ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak! Peki, Şanghay Takibi filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu nasıl? İşte hakkında merak edilenler…

ŞANGAY TAKİBİ KONUSU

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.

ŞANGAY TAKİBİ OYUNCULARI

Orlando Bloom

Hannah Quinliyan

Lei Wu

Simon Yam

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Şangay Takibi konusu nedir? Şangay Takibi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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