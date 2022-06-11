Şangay Takibi konusu nedir? Şangay Takibi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Şangay Takibi konusu ile ilgi çekiyor. 2017 Çin yapımı filmin yönetmen koltuğunda Charles Martin oturuyor. Özel bir güvenlik görevlisi hayatının görevini ediniyor. Şangay Takibi oyuncuları ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak! Peki, Şanghay Takibi filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu nasıl? İşte hakkında merak edilenler…