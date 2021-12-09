Sanık avukatlarından indirim talebi

Nişanlısı 27 yaşındaki Yunus Emre Akar ile 3 yıl nişanlı kaldıktan sonra evlilik kararı alan Songül Yalçın, düğünden bir gün önce nişanlısının, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasında takılacak takılar yüzünden tartışma çıktı. Nişanlısı tarafından dövülerek banyoya götürülen Songül Yalçın burada aldığı darbelerle yere düştü.

ÖYLECE BIRAKTI FATURA ÖDEMEYE GİTTİ

Songül Yalçını döverek darp eden Yunus Emre Akar, bayıldığını düşündüğü Yalçın'ı öylece banyoda bırakarak fatura ödemek için dışarıya çıktı. Eve geri döndüğünde Songül Yalçın'ın banyoda yerde yattığını gören Akar sağlık ekiplerine haber vererek evden kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine eve gelen ve kapısı açık daireye giren sağlık ekipleri ilk kontrollerde bilinci kapalı ve durumu kritik olan Songül Yalçın'ı hemen hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Cinayetin Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Songül Yalçın'ın eve gelişi, Yunus Emre Akar'ın evden ayrılması ve geri döndükten sonra kaçması, görüntülerde tespit edildi. Polis, Akar'ı, saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AYAĞI KAYDI DÜŞTÜ, TUTAMADIM"

Nişanlısını öldürmek suçundan tutuklanan Yunus Emre Akar verdiği ifade, savunmasında, "Olay günü Songül, gelinlik almamız için benim evime geldi. Ailesinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyordu, sinirli ve kriz halindeydi. Bu tür krizler yaşayınca evinde ve iş yerinde ağladığı oluyormuş. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Banyo kapısına doğru giderken dönerek bana tokat attı. Parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtuldu. Yıkandığı için ıslak olan banyoda düştü. Tutmak istedim tutamadım klozete başını vurdu. Sonra oturup, etrafa boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim. Songül'ü saçları dağınık vaziyette görünce korkup 112'yi aradım. Sağlık ekibiyle birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü dövmedim ve öldürmedim. Nişanlılık dönemimizde de şiddet uygulamadım" dedi.

KARAR ONANDI DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yunus Emre Akar'ı, iyi hal indirimi uygulamaksızın 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Sanık avukatları, müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle, kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat etti. 1'inci Ceza Dairesi, yapılan duruşma sonrası yerel mahkemenin kararını onayınca, Yunus Emre Akar'ın avukatı 2 Aralık tarihinde temyiz için dava dosyasını Yargıtay'a gönderdi.