Saniyeler içinde 95 bin lira kaptırdı

Telefon dolandırıcılarının hedefi olan Ordulu Beytullah Ö. (62), 2 yıl önce sağlık sigortası bahanesiyle tuzağa düşürüldü. Dolandırıcı; bankadan aradığını ve sağlık sigortası biten Beytullah Ö.'nün poliçeyi yenilemezse sürekli para kesileceğini söyledi. Paniğe kapılan adam, sözde bankacı ne derse yaptı. Bankanın hesap numarası sandığı ancak dolandırıcının kişisel hesap numarasına dolandırıcının istediği 2 bin 875 Euro'yu (95 bin Türk Lirası) gönderdi. Telefon görüşmesinde şüpheye düşen Beytullah Ö., telefonu kapatır kapatmaz savcılığa koştu. Tüm birikimini kaybeden Beytullah Ö.'nün şikâyeti üzerine dolandırıcı Aykut Ç. (24) yakalandı. İfadesi alınan Aykut Ç. daha önce birlikte çalıştığı arkadaşı İbrahim'in 'Harçlık vereceğiz' teklifi üzerine hesabına para gelmesini kabul ettiğini, parayı çekip Tarkan adlı bir kişiye verdiklerini ve yaptığı işlemin suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcılık, şüphelinin eylemin suç olduğunu bilmediğini söylemesine karşın paraları bizzat çekmesi ve kimliği belirsiz Tarkan adlı kişiye vermesinin şüpheli olduğunu vurguladı. Şüpheli Aykut Ç.'ye "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık"tan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.