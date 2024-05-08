Saniyeler içinde park halindeki motosikleti çaldılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta Pazar günü sabah saatlerinde motosikletle sokağa gelen kasklı 2 şüpheli çevreyi kontrol ettikten sonra, park halindeki motosikletin yanına yaklaştı. Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikletin kilidini kırdı. Saniyeler içerisinde motosikleti çalan şüpheli ve arkadaşı daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerindeki güvenlik kayıtları polis tarafından incelenerek saniyeler içerisinde motosikleti çalan hırsızlar ile ilgili çalışma başlatıldı.