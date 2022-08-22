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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Saniyelerle kurtuldular

Saniyelerle kurtuldular
Mardin'de 4 kişinin öldüğü ilk TIR'ın neden olduğu kazada bir marketin bitişiğindeki işyerinin jeneratörünün bakımıyla ilgilenen Ebubekir Ektiren kıl payı kurtuldu. Devrilen TIR'ın yükü ile duvardan kopan parçaların üzerine geldiği Ektiren, ölümden son anda kaçabildi. İkinci TIR'ın neden olduğu kazaya ilişkin de yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bir kadının çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla kendini 1 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atarak kazadan kıl yapı kurtulduğu görülüyor. DHA

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