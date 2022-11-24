‘Sanki arayacakmış gibi kulağım hep telefonda’

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde 16 Haziran 2017'de öğrencilerine karne verdikten sonra yaz tatilini geçirmek üzere Gümüşhane'ye giden öğretmen Necmettin Yılmaz, Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılmış, naaşı 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunmuştu. PKK'lı teröristler tarafından katledilen Necmettin öğretmen memleketi Gümüşhane'de toprağa verilmişti.





ÖĞRENCİLERİYLE GÖRÜŞÜYORUM

Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit Yılmaz, Öğretmenler Günü'nde oğullarının mezarı başında dua etti. SABAH'a konuşan baba Hamit Yılmaz, "Oğlum Necmettin, Urfa'daki evlatlarımızı yetiştirebilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Onları pilot, doktor, mühendis, hakim, öğretmen olarak vatanına, milletine faydalı evlatlar olarak yetiştirmek istiyordu. Oğlum teröristler tarafından katledildi. Sadece bir kez öğrencileriyle birlikte öğretmenler gününü kutlayabilmişti.





İlk ve tek yaşadığı o öğretmenler gününde annesini ve beni arayıp, mutluluğunu ifade etmişti. Necmettin Öğretmen, Siverek Çiftçibaşı okulundaki öğrencilerin gözyaşlarında gizlidir. Öğrencileriyle bir arkadaş gibiydi. Oğlumun ölümünün ardından bizi öğrencileri aradı. Onlarla konuşup, oğlumun hasretini gidermeye çalıştım. Öğrencileri bizi hala arıyor. Öğrencileri oğluma kelebeklerin ışığa koştuğu gibi koşardı" dedi.





KULAĞIM HEP TELEFONDA

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz ise, "Her 24 Kasım'da şehit oğlum Necmettin'imin mezarına gelip ona 'oğlum bugün senin günün. Beni duyuyorsun biliyorum. Öğrencilerin karnelerini almak için seni bekliyor' deyip, onunla dertleşiyorum. Bugün şehidim, öğretmenim, canım oğlumsuz 6. öğretmenler günü.







Elim, kulağım hep telefonda, sanki arayacakmış gibi bekliyorum. Oğlumun özlemiyle yüreğim yanıyor. Onun resmini öpüp kokluyorum. Üzülüyoruz ama şahadet mertebesine ermesinden dolayı onunla gurur duyuyoruz. O hainler bilsinler ki Necmettinler, şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi. Acılı aile, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde roketli saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayşenur Alkan'ın ölümüne çok üzüldüklerini anlattı.