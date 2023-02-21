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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Sanki bir rüzgâr geldi evi götürdü

Sanki bir rüzgâr geldi evi götürdü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bazı yaralılar Elazığ'daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar, o anları anlattı. Depreme uykuda yakalandıklarını dile getiren İzzet Birişik, "Evde 4 kişiydik. Kızım, eşim ve yeğenim vardı. 3 saat enkazın altında kaldık. Komşular geldi ve bizi kurtardı. Enkaz altında her şey aklına geliyor. Bu bir ölümdür. Sadece sen de değilsin. Eşin, kızın ve yeğenin orada. Çok zor. Biz üst kattaydık. Ev 5 kattı. Bir boşluk kaldı. Eşim de kanepelerin arasına girmişti. Depremle uyandık. Kalkıp çatıya giderim diye düşündüm. Elimi duvara yaslarken ev gitti. Hiç fırsat yoktu. Bu bir deprem değil kıyametti. Kar yağıyor. Kış ve fırtına vardı. 54 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim. Allah kimseye yaşatmasın. Kızım, eşim, yeğenim bir köşede 'Ben ölüyorum' diyorlardı. Sanki bir rüzgâr geldi evi götürdü. 5 katlı bir ev ve evi de yeni yaptım. Daha 7 senelik ev. Hiç fırsat vermedi" diye konuştu.

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Sanki bir rüzgâr geldi evi götürdü
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