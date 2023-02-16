SANKO Adıyaman’da bin 200 konteynerlik şehir kuracak

Sanko Holding'den yapılan açıklamada, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay ve çevresindeki 10 ilimizi doğrudan etkileyen felaketi bölgede en yakından yaşayan ve büyük acılara ve yıkıma tanık olan kurumlardan biriyiz. Depremde çalışanlarımızdan bazıları Hakk'ın rahmetine kavuştu; bazıları ailelerini, sevdiklerini kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Derin bir keder içindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Sanko Holding olarak; ilk günden itibaren SANKO Holding, grup şirketlerimiz, Sani Konukoğlu Vakfı ve Sanko Üniversitesi Hastanesi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber ederek Bakanlıklar, Valilikler, AFAD, STK'lar ve tüm yetkili kurumlar ile iş birliği içinde yardım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizin geçirdiği bu zorlu afet sürecinin hafifletilmesine katkı sağlayabilmek için ilk etapta 100 milyon TL kaynak ayırdık" denildi.

İlk günden itibaren, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla depremden etkilenen kendi personelleri ile binlerce vatandaşı holding bünyesindeki iş yerlerinde, okullardaki spor salonlarında, üretim tesislerinde ve kültür merkezleri, camiler, sosyal tesisler gibi daha önce yapımını üstlendikleri sağlam yapılarda misafir ettikleri belirtilen açıklamada, "Misafirlerimizin yiyecek ve temel ihtiyaçları konusunda sürekli destek sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Sıcak yemek ikramlarımız Gaziantep, Adıyaman, Narlı ve Pazarcık'ta her gün 50.000 kişiye ulaşıyor. Şimdiye dek 450.000 kişiye ulaştı ve devam edecek. Adıyaman'da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için 1200 konteynerden oluşacak konteyner kentin hazırlıklarına başladık" bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 450 kişiden oluşan SANKO gönüllü grubunun arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için canla başla çalıştı bildirilen açıklamada, "Ekiplerimizin destek sağladığı çalışmalarda 24 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan forklift, iş makinaları, ekskavatör, termal kameralar ve diğer tüm ekipmanlar konusunda anında destek verebilmek için ekiplerimiz aktif olarak sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Valilik ve AFAD ile koordinasyon hâlinde SANKO Holding şirketlerinin üretim tesisleri içerisindeki depoları yardım depolarına dönüştürdük. SANKO Gönüllü grubumuz, vardiyalı olarak bu depolarda çalışmaktadır. Çalışma arkadaşlarımız sayesinde depolara ulaşan TIR'larda bulunan ihtiyaç malzemelerinin bölgedeki depremzedelere ulaştırılmasına katkı sağlıyoruz" denildi.

Ayni olarak gerçekleştirilen yardımların tutarının ise 20 milyon TL'yi geçtiği belirtilen açıklamada, "SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde tüm sağlık personelimiz acil sağlık desteği için gayretle gece gündüz demeden çalışıyor. SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde şimdiye dek 474 depremzede hasta acil ve yataklı tedaviye alındı, 97 hasta ameliyat edildi. Afet bölgesindeki tüm çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze destek olabilmek için bölgede bulunan 8 bin çalışanımızın her birine 10 bin TL afet yardımı yapılmasına karar verdik. 120 yıl önce Gaziantep'te kurulmuş ve bu topraklarda yüzyılı aşkın süredir çalışan, üreten bir şirket olarak bu felaketi de dayanışma ile atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi ve bölgemizi ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışacağız" bilgisine yer verildi.