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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:46 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:51

SANKO Teknofest’e katkısını sürdürüyor

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
SANKO Teknofest’e katkısını sürdürüyor

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için TEKNOFEST 2022 kapsamında bu yıl 39 ana yarışma, 97 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amaçlanıyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılabildiği festivalin Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere Sanko Holding bünyesindeki mühendisler mentorluk desteği sağlayacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "Teknoloji Yarışmalarına" geçtiğimiz yıl 81 il ve 111 ülkeden 44.912 takımın başvurdu. Finallerde ise 13 bin proje yarıştı. Bu yıl da binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl; lise seviyesinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL değerinde olurken, üniversite ve üzeri seviyesinde birinci olan takımları 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 5 bin TL'lik ödüller bekliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

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SANKO Teknofest’e katkısını sürdürüyor
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