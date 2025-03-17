Şanlı zaferi kanlarıyla yazdılar

İnsanlık tarihinin gördüğü en önemli cephe savaşlarından biri olarak kabul edilen Çanakkale Savaşı, bundan 110 yıl önce Mehmetçik'in destansı fedakârlığı sonucu Türk milletinin kesin zaferiyle sonuçlandı. 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı. Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Çanakkale, milli mücadeleyi verecek olan kurtarıcı kadronun ortaya çıktığı, İngilizlerin, Rusların müttefik olmaya layık görmedikleri bir devletin ordusunun aslanlar gibi savaştığı, mücadele örneği sergilediği ve kazandığı bir savaştır. Dünya tarihinin en önemli savaşlarındandır. Eğer Çanakkale düşseydi İstanbul elden giderdi. Çanakkale Savaşı ile milli mücadele arasında çok kuvvetli bir bağ vardır" dedi.