Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü

Korkunç olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi ine bağlı İpekyol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen neden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sokakta yükselen silah sesleri çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılar Mustafa Avcı (43) ve Cebrail Avcı'yı (30) ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.