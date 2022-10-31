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Giriş Tarihi: 31.10.2022 20:15 Son Güncelleme: 31.10.2022 20:15

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü

Korkunç olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi ine bağlı İpekyol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen neden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sokakta yükselen silah sesleri çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılar Mustafa Avcı (43) ve Cebrail Avcı'yı (30) ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan iki yaralı burada doktorların tüm müdalalesine rağmen kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü
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