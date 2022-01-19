Şanlıurfa Büyükşehir karla mücadelesini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inerek çalışmalara başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipler, 120 araçla kent merkezi ve ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına katılıyor.

Birecik ilçesi Ekenek, Yuvacık ile Yeniçağ, Kural yol ayrımı güzergâhında karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, Haydar Ahmet, Meyance ile Bağlarbaşı Ayran güzergâhında kardan dolayı ulaşıma kapalı yolu tekrar araç trafiğine açık hale getirdi.

Gece boyu kent merkezi ve ilçelerde karla mücadelesini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği Hilvan, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde kar küreme, tuzlama yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına da koşan ekipler, iş makinaları yardımıyla mahsur kalan araçları kurtardı. Hasta almaya giderken Siverek kırsalında kara saplanan ambulans ekiplerin özverili çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İş makinası yardımıyla kurtarılan Ambulans hastayı almak için yoluna devam etti. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren ana arterlerde tuzlama çalışması yapan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi Alo 153 vatandaşlardan gelen çağrılara anında cevap veriyor.