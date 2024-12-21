Şanlıurfa çiğköfte kebap yöresel ürünler Festivali yağmur altında gerçekleşti

İstanbul Kağıthane Hasbahçe'de yöresel ürünler Festivali'nde Peygamberler şehri Şanlıurfa hemşehrilerini ağırladı. Şanlıurfa kebap ve çiğ köfte yöresel ürünler Festivali 19-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Kağıthane Hasbahçe'de 14 ilçesinin stantı ile İstanbullulara çiğköfte ve kebap yöresel ürünler ve sıra gecesi konserleriyle unutulmaz gün yaşattı. Festivalin 3. Gününde Festival yağmurun azizliğine uğradı.

Yağan yağmura rağmen Kağıthane Hasbahçe'de açılışı yapılan Şanlıurfa kebap ve çiğ köfte yöresel ürünler Festivali'nin üçüncü gününde Şanlıurfa'nın kebabı çiğ köftesi baklavası baharatları salçası ve birbirinden lezzetli yöresel ürünleri bu festivalde stantlarda İstanbullulara tanıtıldı. .

İstanbul Şanlıurfa Dernekler Federasyon Başkanı Adnan Şansal ve beraberindeki heyetin katıldığı Festivalde Zekeriye Ünlü türkülerle Şanlıurfa sıra geceleri konseri verdi. Halkoyunları ekipleri Folklör gösterisi sunduktan sonra sahnede çiğköfte yoğrulup vatandaşlara dağıtıldı.

İstanbul Şanlıurfa Dernekler Federasyon Başkanı Adnan Şansal, Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olduğunu 14 ilçeyle Şanlıurfa'nın kültürünü İstanbullulara tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "İstanbul'da 35 bin Şanlıurfalı yaşıyor. UNESCO Şanlıurfa'yı müzik şehri ilan etti. Göbeklitepe ve Harran üniversitesi ve İslam ülkeleri başkentidir. Dünyanın ilklerini yaşatan bir şehri İstanbul'da tanıtmak için mücadele ettik. İstanbul'da 350 bin Şanlıurfalı yaşıyor. Şanlıurfa'da da 600 bin Suriyeli misafir olarak geldi. Bu insanların çocukları dünyaya geldi ve burada Türkçe öğrenerek büyüdüler. Özgür Suriye'nin hayata geçmesi ile birlikte bir kısım Suriyeli ülkelerine dönerken işini ve düzenini kuran Suriyelilerin hemen göç etmesi beklenmemelidir. Bu insanların çocukları Türkçe öğrenip Arapça bilmiyorlar. En az Suriye'nin toparlanıp Türkiye'deki Suriyelilerin kendilerini hazır hissetmeleri için 2-3 yıl geçmesi lazım. Suriye politikasından en karlı çıkan da Cumhurbaşkanımız olmuştur. Dünya ülkeleri Suriye üzerindeki politikalarını Türkiye üzerinden düzenlemeye çalışmaktadırlar. Mısır ziyaretinde Arap ülke liderlerinin kendisini ayakta karşılaması ise İslam coğrafyasındaki gücümüzü ortaya koymuştur." dedi.