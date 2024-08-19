Şanlıurfa’ da 7 ayda kazalarda 40 kişi öldü, 4 bin 44 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz temmuz ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca Şanlıurfa'da meydana gelen 659 trafik kazasında 574 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'NIN 7 AYLIK KAZA BİLANÇOSU: 40 ÖLÜ, 4 BİN 44 YARALI

2024 Yılın ilk 7 aylık döneminde ise Şanlıurfa genelinde 2 bin 513'ü ölümlü-yaramalı, 2 bin 165'i maddi hasarlı olmak suretiyle 4 bin 678 kazada 40 kişi hayatını kaybederken 4 bin 44 kişi yaralandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu cadde ve karayollarında önlem alarak denetimlerini sıkılaştırıldı.

Buna göre, 7 aylık dönemde Şanlıurfa'da trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında Şanlıurfa-Suruç karayolu, Akçakale-Şanlıurfa yolu, Mardin- Şanlıurfa karayolu ve Karaköprü Necmettin Cevheri bulvarı bulunuyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uymaları, özellikle aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.