Şanlıurfa’da anne ve kızları gözyaşlarla toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Alibaba Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı bir apartmanın 7. katında yaşayan ve bir süre önce eşinden boşanan anne serap kesik (35), cinnet geçirerek eline aldığı silah ile önce iki çocuğu N.Y (8) ile A.Y (14) ateş etti, ardından aynı silah ile yaşamına son verdi.

Otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırılan cenazeler burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra cenazeler ailelerine teslim edildi. Anne Serap Kesik Şanlıurfa yeni şehir mezarlığında toprağa verilirken, 2 kız kardeşte Haliliye ilçesine bağlı hızmalı mahallesinde bulunan Hazreti Aişe camisinden alınarak Bediüzzaman aile mezarlığında toprağa verildi.