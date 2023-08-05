Baraja giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bulunan Atatürk baraj gölüne serinlemek için girdikten sonra kaybolan 13 yaşındaki Ferhat Taklacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Hoşin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk baraj gölünde meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Ferhat Taklacı (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarıyla birlikte girdiği gölette kaybolan Taklacı'nın ailesi aramalarına rağmen haber alamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sudan Ferhat Taklacı'nın cansız bedeni yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkartıldı. Gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.