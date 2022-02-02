Şanlıurfa’da düzensiz 10 göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yası dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen Karaköprü'de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Afganistan uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 10 düzensiz göçmen Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürüldü.