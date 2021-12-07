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Giriş Tarihi: 7.12.2021 20:22

Şanlıurfa ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa-Adıyaman yolu Yaşlıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz plakası öğrenilemeyen Yusuf uçak idaresindeki otomobil seyir halindeyken kavşakta aniden dönmeye çalışan Ömer Bağmancı yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra araç içerisinde bulunan Ramazan uçak ve Veysel uçak yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Uçak ve Ömer Bağmancı Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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