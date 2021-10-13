Şanlıurfa da öğrencileri taciz eden müdür için karar verildi

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye İhbar Sorumlusu ve Şanlıurfa İl Koordinatörü Cemile Karaboğa, Şanlıurfa Adliyesi önünde duruşma sonrası şunları söyledi: "Bugün, geçtiğimiz yıldan beri takip ettiğimiz, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ilköğretim müdürü tarafından istismara uğrayan ve devamında cinsel saldırıya teşebbüs eden sanığın karar duruşmasına katıldık. Sanık yönünden hem çocuğun cinsel istismarı hem basit cinsel saldırıdan toplam 35 yıl hapis cezası verildi. Şanlıurfa'da bu kararlar devam ettikçe, bu çocuklar konuşmaya, başlarına gelenleri anlatmaya devam edecekler. El birliği ile bu çocuklar için mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğiz."