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Giriş Tarihi: 13.10.2021 19:27

Şanlıurfa da öğrencileri taciz eden müdür için karar verildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa da öğrencileri taciz eden müdür için karar verildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ilköğretim okulunun müdürü tarafından istismara uğrayan çocuğun davasında karar çıktı. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin takibinde olan davada karar çıktı. Karar duruşmasında istismarcı müdüre toplamda 35 yıl hapis cezası verildi.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye İhbar Sorumlusu ve Şanlıurfa İl Koordinatörü Cemile Karaboğa, Şanlıurfa Adliyesi önünde duruşma sonrası şunları söyledi: "Bugün, geçtiğimiz yıldan beri takip ettiğimiz, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ilköğretim müdürü tarafından istismara uğrayan ve devamında cinsel saldırıya teşebbüs eden sanığın karar duruşmasına katıldık. Sanık yönünden hem çocuğun cinsel istismarı hem basit cinsel saldırıdan toplam 35 yıl hapis cezası verildi. Şanlıurfa'da bu kararlar devam ettikçe, bu çocuklar konuşmaya, başlarına gelenleri anlatmaya devam edecekler. El birliği ile bu çocuklar için mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğiz."

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Şanlıurfa da öğrencileri taciz eden müdür için karar verildi
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