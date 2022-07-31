Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktor için Bakan devreye girdi

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana gelen olayda bağımlı olduğu öne sürülen Ali K. uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Nöbetçi doktor Sezer Eşfer, gözünü yıkayıp tedavisini tamamladığı Ali K.'ye, risk oluşturacak bir durum olmadığını, genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.

Duruma öfkelenen Ali K. 'bana bakacaksınız' diyerek acil servis önünde söktüğü kaldırım taşıyla doktora saldırmaya kalkıştı. Hasta yakınlarının araya girmesiyle engellenen Ali K. hastane polisleri tarafından gözaltına alındı. Kaldırım taşı ile doktora saldıran kişinin serbest bırakılmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

DEVREYE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA GİRDİ

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali K., uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitmiş ve Nöbetçi Doktor Sezer Eşfer'e kaldırım taşıyla saldırmıştı.

Ali K. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşananların ardından serbest kalan Ali K. bu kez alkollü olarak hastaneye gitti. Dr. Eşfer'in duruma tepki göstermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile Dr. Eşref hakkında can güvenliği ve koruma kararı çıkarıldı.

Serbest bırakılan Ali K. ile ilgili de yeni bir adli sürecin başlatılacağını duyuran Dr. Hikmet Şeyhanlıgil "Meslektaşımızdan mesaj var. Bakan beyin talimatıyla İlçe Emniyet Müdürü eşliğinde geldim. Can güvenliği ve koruma kararı çıkarılıyor. Savcıyla da görüşülmüş kişi tekrar gözaltına alınacak." dedi.

Dr. Eşfer de konuya dair yaptığı açıklamada, "Emniyet tarafından can güvenliği kararı çıkartıldı. Saldırgan içinde gereken en kısa sürede yapılacak diye umut ediyorum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle arayan soran, destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.