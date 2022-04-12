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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:23 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:35

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa’da, dün gece 2 komşu arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada taş, ve sopalar kulanıldı kavgada 2 ağır 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, birbirine komşu Ay ve Aslan ailesinin bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

İki ailenin gelen yakınlarının da katıldığı kavgada iki grup birbirlerine taş, sopayla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 2 si ağır 8 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen çevik kuvvet polisi tarafından TOMA'dan sıkılan tazyikli su ve gazlı müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Kavgada 2 otomobil hasar görürken, yaralanan 8 kişi, Sağlık ekipleri tarafından Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araşırıma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 8 kişiden 6 kişi taburcu edilirken ağır yaralanan 2 kişi ise tedavileri Balıklıgöl devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
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