Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Kavgada 2 otomobil hasar görürken, yaralanan 8 kişi, Sağlık ekipleri tarafından Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araşırıma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.