Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, birbirine komşu Ay ve Aslan ailesinin bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.
İki ailenin gelen yakınlarının da katıldığı kavgada iki grup birbirlerine taş, sopayla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 2 si ağır 8 kişi yaralandı.
Kavgada 2 otomobil hasar görürken, yaralanan 8 kişi, Sağlık ekipleri tarafından Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araşırıma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 8 kişiden 6 kişi taburcu edilirken ağır yaralanan 2 kişi ise tedavileri Balıklıgöl devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.