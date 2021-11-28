Şanlıurfa da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa Gaziantep yolunda araç şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen kazada Ömer Bozdal, yönetimindeki aracıyla seyir halindeyken önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ömer Bozdal'ın direksiyon hâkimiyetini yitirdiği araç şarampole yuvarlandı. Bozdal ile birlikte Ali Gök kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer Bozdal ve Ali Gök, olay yerindeki sağlık ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.