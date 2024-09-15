Şanlıurfa de baba çocuğunu traktörle ezdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesindeki BESİ Organize İhtisas Sanayinde Bölgesinde olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre BESİ OSB'de meydana gelen olayda henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 2 yaşındaki kız çocuğu, babası Muhammed Debbas'ın kullandığı traktörün altına girdi.

Baba Muhammed Debbas, hayvanlara yem vermek için traktörünü çalıştırarak hareket ettirince, traktörün altında kalan kız çocuğunun üzerinden geçti. Durumu fark eden baba daha sonra ağır yaralanan çocuğu kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine getirdi. Acil serviste tedavi altına alınan kız çocuğu burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Muhammed Debbas ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.