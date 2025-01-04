Şanlıurfa’da kalaşnikofla vurulan genç hayatını kaybetti

Karaköprü İlçesine bağlı kırsal Özgedik Mahallesinde Abdullah Altundağ(18)isimli gencin kalaşnikof tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralandığı belirlenen Abdullah Altundağ'ı Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Altundağ, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Abdullah Altundağ'ın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybeden Abdullah Altundağ'ın yaşanan olay esnasında yanında bulunan B.A. gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.