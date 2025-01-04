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Giriş Tarihi: 4.1.2025 23:04 Son Güncelleme: 5.1.2025 01:27

Şanlıurfa'da kalaşnikofla vurulan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kalaşnikof tüfekle vurulan Abdullah Altundağ (18) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bir şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kalaşnikofla vurulan genç hayatını kaybetti

Karaköprü İlçesine bağlı kırsal Özgedik Mahallesinde Abdullah Altundağ(18)isimli gencin kalaşnikof tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralandığı belirlenen Abdullah Altundağ'ı Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Altundağ, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Abdullah Altundağ'ın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybeden Abdullah Altundağ'ın yaşanan olay esnasında yanında bulunan B.A. gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da kalaşnikofla vurulan genç hayatını kaybetti
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