Şanlıurfa ’de silahlı kavga 1 ölü

Kavga gece geç saatlerinde Şanlıurfa' nın karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde bir Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri diğer komşuna silahla ateş etti. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, komuşuların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan bir kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti hayatını ölen sahsın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.