Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ekrem Şavur'un kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından kaldırıma çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar sıkıştıkları otomobilden çıkartarak ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan araç sürücüsü Ekrem Şavur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Murat H.'nın ise tedavisi devam ediyor. Ekrem Şavur'un cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.