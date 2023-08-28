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Giriş Tarihi: 28.8.2023 12:35 Son Güncelleme: 28.8.2023 12:39

Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki traktörden dengesini kaybederek düşen 13 yaşındaki Baran Kubat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kösecik Mahallesinde 13 yaşındaki Baran Kubat, seyir halindeki traktörden dengesini kaybederek düştü. Yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Sağlık ekibi yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Baran Kubat, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baran Kubat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü
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