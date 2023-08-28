Şanlıurfa’da traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kösecik Mahallesinde 13 yaşındaki Baran Kubat, seyir halindeki traktörden dengesini kaybederek düştü. Yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Sağlık ekibi yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Baran Kubat, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baran Kubat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.