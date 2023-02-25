Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Emniyet Müdürü Ulucan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 25.2.2023 23:28 Son Güncelleme: 25.2.2023 23:55

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Ulucan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın babası Şeref Ulucan, son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Ulucan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın babası Şeref Ulucan tedavi gördüğü hastanede dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şeref Ulucan'ın cenazesi bugün öğle vakti Ankara Karşıyaka mahallesinde bulunan camide tören düzenlendi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, emniyet müdürleri, yakınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeref Ulucan'ın cenazesi, Karşıyaka Mahallesindeki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan Şanlıurfa valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; Değerli mesai arkadaşımız Murat Bey'in kıymetli babası Şeref Ulucan'a olan son vazifemizi bugün ifa ettik.Sayın müdürümüz başta olmak üzere tüm Ulucan ailesine sabırlar temenni ediyor, Şeref Amca'mıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun İnşallah

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
SON DAKİKA: AFAD'dan Niğde depremi için peş peşe açıklama! Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Üst üste konuldu: Havadan böyle görüntülendi! Sahibi çıkmayan araçlara ne olacak?
Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
SON DAKİKA! PKK'lı kadın terörist Konya'da yakalandı! Taksim saldırısı gibi eylem yapmayı planlamışlar
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Ulucan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA