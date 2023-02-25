Şanlıurfa Emniyet Müdürü Ulucan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın babası Şeref Ulucan tedavi gördüğü hastanede dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şeref Ulucan'ın cenazesi bugün öğle vakti Ankara Karşıyaka mahallesinde bulunan camide tören düzenlendi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, emniyet müdürleri, yakınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeref Ulucan'ın cenazesi, Karşıyaka Mahallesindeki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan Şanlıurfa valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; Değerli mesai arkadaşımız Murat Bey'in kıymetli babası Şeref Ulucan'a olan son vazifemizi bugün ifa ettik.Sayın müdürümüz başta olmak üzere tüm Ulucan ailesine sabırlar temenni ediyor, Şeref Amca'mıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun İnşallah