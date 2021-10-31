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Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:38

Şanlıurfa Evren sanayi başkanı Arslan Güven tazeledi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Evren sanayi başkanı Arslan Güven tazeledi

Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı 36-37. Olağan Genel Kurulu Seçimi sona erdi. 2  adayın yarıştığı seçimi mevcut başkan Mustafa Arslan kazandı.

Pandemiden dolayı gerçekleşemeyen ve 3 kez ertelenen Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığı Olağan Genel Kurulu Vali Konağı Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Evren Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut Başkan Mustafa Arslan ile aday olan Halil Polat seçimde yarıştı.Hafta sonu olmasına rağmen seçime yoğun katılımın olduğu görüldü.

Adayların birer konuşma yapmasının ardından başlayan oy verme işlemleri, akşam zamanı sona erdi. Yapılan oy sayma işlemlerinin ardından 469 kişinin desteğini alan Mustafa Arslan, yeniden Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığına seçildi. Diğer aday Halil Polat ise 374 oy aldı.
Seçimin ardından bir konuşma yapan Arslan, kendisini yeniden bu göreve layık gören üyelerine teşekkür ederek, Evren Sanayi esnafının bu desteğine yapacakları hizmetle layık olmaya çalışacaklarını söyledi. Yaklaşık 1500 dönüm alan üzerine kurulu olan 5 bin iş yerinin faaliyet gösterdiği ve 15 bin çalışanı olan Evren Sanayi Sitesinin seçimleri pandemi dolayısıyla 3 kez ertelenmişti.

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Şanlıurfa Evren sanayi başkanı Arslan Güven tazeledi
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