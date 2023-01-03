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Giriş Tarihi: 3.1.2023 14:06 Son Güncelleme: 3.1.2023 15:33

Şanlıurfa'da sır cinayet

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde bir şahıs ölü olarak bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sır cinayet

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işyerine gelen esnaf bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bıçak darbeleri ile öldürülen cesedin M.D'ye ait olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ölen şahsın esnaf olmadığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da sır cinayet
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